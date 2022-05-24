هولندا تعتقل سوريا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ألقت السلطات الهولندية الثلاثاء القبض على طالب لجوء سوري عمره 34 عاما متهم بارتكاب جرائم حرب، في أول اعتقال لشخص في هولندا يشتبه بأنه ارتكب جرائم حرب.

ووجهت إلى الرجل الذي لم ينشر اسمه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بزعم اعتقاله بالعنف مدنيا في 2013 وتسليمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه.

ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وانتقل المتهم إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

وسيمثل المتهم أمام المحكمة في أولى الجلسات الجمعة.

وهذه هي خامس قضية لجرائم حرب في هولندا ترجع للصراع في سوريا.

جدير بالذكر أنه وبموجب اختصاص قضائي دولي، يمكن لهولندا محاكمة جرائم بعينها حتى لو ارتكبت خارج أراضيها.

وأدانت محكمة في لاهاي طالب لجوء سوريا آخر يدعى أحمد، العام الماضي لارتكاب جرائم حرب بإعدامه جنديا بالجيش السوري وكانت الجريمة مصورة.

المصدر: أ ب