مسيرة أمريكية تفقد الاتصال بمركز قيادتها فوق البحر الأسود

فقدت مسيرة الاستطلاع الأمريكية RQ-4A Global Hawk الاتصال بمركز القيادة أثناء تحليقها فوق البحر الأسود.

أفادت بذلك يوم 24 مايو قناة تليغرام "فويني أوبوزريفاتيل". وقالت بوابة "Fligftradar " إن المسيرة الأمريكية أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" في صقلية وتوجهت إلى منطقة البحر الأسود، ثم أرسلت إشارات انقطاع الاتصال بمركز القيادة.

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وأشارت قناة "فويني أوبوزريفاتيل" إلى أن RQ-4A Global Hawk عملت على تتبع عمليات البحرية الروسية وسلمت معلومات للجانب الأمريكي وقالت إن الدرون تعرض على الأرجح لتأثير وسائل الحرب الإلكترونية الروسية.

وتعتبر القناة أن سبب مغادرة المسيّرة للمسار يعود إلى محاولة الخروج من منطقة تأثير منظومات الحرب الإلكترونية.

يذكر أن منظومات الليزر "زاديرا" التي بدأ الجيش الروسي في استخدامها في أوكرانيا قد يغيّر موازين القوى في أجواء أوكرانيا، إذ أنها قادرة على تدمير الدرونات خلال ثوان على مسافة 5000 متر.

المصدر:لينتا. رو