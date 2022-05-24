وسط نقص حليب الأطفال.. الإدارة الأمريكية تتراجع عن القيود المفروضة على السائقين

قررت وزارة النقل الأمريكية التنازل عن بعض المتطلبات المفروضة على سائقي الشاحنات الذين يحملون مكونات حليب الأطفال وسط نقص على الصعيد الوطني في الحليب.

وأعلنت إدارة سلامة ناقلات السيارات الفيدرالية (FMCSA) حالة الطوارئ يوم الاثنين بسبب نقص حليب الأطفال. وقالت إن "إعلان الطوارئ يتطرق إلى الظروف الطارئة على الصعيد الوطني التي تخلق الحاجة إلى النقل الفوري لحليب الأطفال، ومكونات إنتاج حليب الأطفال".

وأوضحت أن السائقين الذين "يقدمون المساعدة المباشرة لحالات الطوارئ في الدعم المباشر لجهود الإغاثة" المتعلقة بنقص الصيغة التي تشكل حليب الأطفال لن يخضعوا بعد الآن لقاعدة تحدد الحد الأقصى لوقت القيادة للمركبات التي تحمل الإمدادات.

وتحدد القاعدة المعنية، أوقات القيادة لما مجموعه 11 ساعة في فترة 14 ساعة بالإضافة إلى تحديد متطلبات الراحة كل ثماني ساعات. ويطلب من السائقين أيضا أخذ عدد محدد من ساعات العطلة بين ساعات القيادة.

المصدر: The Hill