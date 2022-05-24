السويد تنفي تقديم مساعدات مالية أو عسكرية للأكراد

نفت السويد تقديم أي مساعدة مالية أو دعم عسكري للجماعات أو الكيانات الكردية في سوريا، وهي مزاعم تستخدمها تركيا لدعم معارضتها لمسعى السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف "الناتو".

وقالت وزيرة الخارجية آن ليندي لصحيفة "أفتون بلاديت" إن "السويد هي مانح إنساني رئيسي للأزمة السورية من خلال المخصصات العالمية للجهات الفاعلة الإنسانية"، مشيرة إلى أنه "يتم التعاون في شمال شرق سوريا بشكل أساسي من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. لا تقدم السويد دعما مستهدفا للأكراد السوريين أو الهياكل السياسية أو العسكرية في شمال شرق سوريا، لكن السكان في هذه المناطق يشاركون، بالطبع، في مشاريع المساعدة هذه".

يذكر أن تركيا أدرجت خمس ضمانات ملموسة تطالب بها السويد، لاسيما ما قالت إنه "إنهاء الدعم السياسي للإرهاب، والقضاء على مصدر تمويل الإرهاب ووقف الدعم بالأسلحة" لحزب العمال الكردستاني المحظور. كما دعت المطالب إلى رفع عقوبات الأسلحة المفروضة على تركيا والتعاون العالمي ضد الإرهاب.

تم إدراج حزب العمال الكردستاني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والسويد وفنلندا أعضاء فيه. وقاد الحزب تمردا ضد تركيا منذ عام 1984، ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الصراع.

تطالب تركيا بتسليم المسلحين الأكراد وغيرهم من المشتبه بهم منذ عام 2017 لكنها لم تتلق ردا إيجابيا من ستوكهولم.

المصدر: AP