بينهم سبع نساء.. مقتل 10 أشخاص في هجوم على حانتين وسط المكسيك

قتل عشرة أشخاص في هجوم استهدف حانتين وفندقا في مدينة سيلايا وسط المكسيك، وقع في وقت متقدم ليل الاثنين.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمني أن الهجوم وقع عند الحادية عشرة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، وعثر على "ملصقات عدة تشير إلى جماعة إجرامية" ناشطة في المنطقة.

وأوضح أن الهجوم أودى بحياة سبع نساء وثلاثة رجال، وتسبب بإصابة شخصين في مدينة سيلايا الواقعة في ولاية غواناخواتو التي تعد واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك بسبب الصراعات بين عصابتين فيها، للسيطرة على تهريب المخدرات والوقود المسروق.

بينما ذكر شهود أن مسلحين دخلوا المنشآت وفتحوا النار على الموجودين ثم سكبوا البنزين عليهم في محاولة لإشعال النار في المواقع.

وتركت الجثث هامدة بين الطاولات والكراسي.

المصدر: "أ ف ب"