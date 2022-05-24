موقع إخباري: سرقة ألعاب من الرئاسة التركية

أثارت مناقصة شراء ألعاب لصالح مؤسسة الرئاسة التركية جدلا، حيث أفادت وسائل إعلام بأن الصفقة حامت حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى وجود عملية سرقة طالت الألعاب.

ووفق الخبر الذي أورده موقع "Odatv" فتح الادعاء العام في أنقرة تحقيقا حول سرقة ستة أفراد من العاملين بالرئاسة ألعابا للأطفال بقيمة 920 ألف ليرة، وأسفر التحقيق عن اعتقال ثلاثة أشخاص.

وكانت الألعاب مخصصة لتوزيعها خلال جولات الرئيس رجب طيب أردوغان، في مدن تركيا المختلفة.

ويزعم أن مناقصة ألعاب الأطفال التي تم شراؤها لصالح الرئاسة حامت حولها شبهات فساد.

وتشير الادعاءات إلى مخالفات بقيمة 50 مليون ليرة في مناقصة ألعاب الأطفال التي تم استيرادها وبيعها للرئاسة.

هذا ويواصل المفتشون تحقيقاتهم في الواقعة التي لم تنتقل إلى القضاء بعد.

المصدر: موقع "زمان" التركي