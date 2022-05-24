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جين بساكي تنقل رسميا من البيت الأبيض إلى MSNBC

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جين بساكي تنقل رسميا من البيت الأبيض إلى MSNBC
AP
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أعلنت شبكة MSNBC الأمريكية أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي ستنضم إلى الشبكة لاستضافة برنامج جديد من المقرر أن يبدأ عرضه في الربع الأول من عام 2023.

وستظهر بساكي عبر الشبكة كمحللة وستظهر على NBC وأثناء برمجة الانتخابات الخاصة في وقت الذروة في MSNBC طوال فترة الانتخابات النصفية والانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت بساكي في بيان إن الوقت الذي قضته في الحكومة والسياسة سوف "يغذي البصيرة والمنظور الذي سأقدمه خلال الفصل التالي من مسيرتي المهنية".

ولدى NBC News على وجه الخصوص عدة منافذ للمواهب التي تتطلع إلى استضافة برامجها الخاصة. بالإضافة إلى مركز MSNBC على Peacock، فإنها تتضمن أيضا شبكة لبث الأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تسمى NBC News Now.

المصدر: axios

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