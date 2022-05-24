انتخاب غيبريسوس لولاية ثانية على رأس منظمة الصحة العالمية

أعيد انتخاب الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس وهو أول إفريقي يقود منظمة الصحة العالمية، لولاية ثانية الثلاثاء مدتها خمس سنوات، كما أعلن رئيس جمعية الصحة العالمية.

وصوتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 لصالح استمرار تيدروس في منصب المدير العام لهذه الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة.

ولم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة تيدروس على المنصب وسط صعوبات مستمرة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقاد تيدروس وهو وزير سابق في إثيوبيا، منظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الجائحة، وصمد أمام انتقادات لاذعة من حين لآخر بشأن عدة أخطاء.

المصدر: وكالات