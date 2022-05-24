إيريك زمور: يمكن للمحجبات تقديم الأخبار على التلفزيون الفرنسي خلال 30 عاما

علق السياسي الفرنسي إيريك زمور، على قرار طالبان إجبار المذيعات الأفغانيات تغطية وجوههن أثناء تقديمهن الأخبار.

وقال السياسي اليميني المتطرف إيريك زمور يوم الاثنين إن النساء المحجبات يمكنهن تقديم الأخبار في غضون 30 عاما على التلفزيون الفرنسي، حسبما ذكره موقع "sudouest" الفرنسي نقلا عن موقع "CNews".

وقال زمور في تصريح لـ"CNews" ردا على سؤال هل تعتقد أنه بعد ثلاثين عاما ستقدم النساء المحجبات الأخبار في فرنسا: "انظروا إلى ما يحدث في الضواحي الإسلامية.. انظروا إلى العدد الهائل من المحجبات في روبيه، في الضواحي الباريسية".

وأضاف "إنها ليست أقلية متطرفة انظر في استطلاعات الرأي.. 70٪ من مسلمي فرنسا يريدون ارتداء البوركيني في حمامات السباحة.. وعلى أي حال فإنه غير محظور، و75٪ يريدون السماح بساعات منفصلة".

المصدر: "CNews"