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قاذفات استراتيجية روسية وصينية تحلق معا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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قاذفات استراتيجية روسية وصينية تحلق معا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Sputnik
طائرة "تو-95 أم أس"، أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز "تو-95 أم أس" و"خون-6 كا" قامت بدورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وقالت الوزارة: "في 24 مايو عام 2022، نفذت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 أم أس" التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الإستراتيجية من طراز "خون-6 كا" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بدورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي".

ودققت أن تحليق القاذفات الروسية استغرق نحو 13 ساعة وتمت مرافقتها بطائرات من طراز "سو-30 أس أم".

وأضافت: "في مراحل معينة من المسار تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية من قبل طائرات "F-2" التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي، طائرة "F-15" التابعة لسلاح الجو الياباني".

وأوضحت أنه أثناء أداء المهام تصرفت طائرات كلا البلدين بدقة وفقا لأحكام القانون الدولي.

وشددت الوزارة الروسية على أن هذا التحليق جرى في إطار تنفيذ أحكام خطة التعاون العسكري لعام 2022 ولا يستهدف الدول الثالثة.

المصدر: تاس

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