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بيسكوف حول اختيار "التايم" للأشخاص الأكثر نفوذا: أجد كثيرا من الغرابة

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بيسكوف حول اختيار
Globallookpress CNP/AdMedia
رئيسة وزراء بربادوس/ ميا موتلي (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه يرى كثيرا من الغرابة في تصنيف مجلة "التايم" للأشخاص الأكثر نفوذا حول العالم.

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وأشار بيسكوف إلى أنه من الصعب، على وجه الخصوص، فهم اختيار رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، بوصفها من أكثر السياسيين نفوذا.

ويشمل التصنيف في فئة "القادة" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حيث كتب الرئيس الأمريكي تعليقا على الرئيس الأوكراني، بينما كتب التعليق عن بوتين المعارض المسجون في قضايا احتيال وإهانة قاض، أليكسي نافالني.

وتابع بيسكوف: "ربما يكون الاختيار هو اختيار المحررين. كانت هناك أوقات أفضل في تاريخ المجلة. الآن، تمر المجلة شأنها شأن جميع المطبوعات بالأوقات الصعبة والمتأزمة التي نعيشها جميعا، عاطفيا ومهنيا".

المصدر: تاس

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