البنتاغون: فنلندا والسويد ستتمكنان من الاتفاق مع تركيا بشأن عضويتهما في الناتو

ترى نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كيتلين هيكس، أن السويد وفنلندا ستتمكنان من التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن عضويتهما في حلف الناتو.

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وقالت هيكس خلال لقائها مع وزير الدفاع النرويجي، بيرن أريلد غرام، في أوسلو: "نعتقد أن فنلندا والسويد ستتمكنان من تسوية خلافاتهما مع الجانب التركي مباشرة".

وسلمت فنلندا والسويد إلى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا طلبيهما للانضمام إلى الحلف. وكتبت صحيفة "فايننشل تايمز" أن تركيا جمدت بدء عملية مناقشة الطلبين الفنلندي والسويدي إلى الناتو، فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لا يمكنها قول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الحلف، إذ أنها لا تثق بتصريحاتهما بشأن صلاتهما بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي