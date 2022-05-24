بابا روما يهنئ البطريرك كيريل بيوم اسمه

بعث البابا فرنسيس، بتهنئة إلى راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، بمناسبة يوم اسمه- عيد القديس كيرلس.

وتمنى الحبر الأعظم لبطريرك موسكو وعموم روسيا، العون الرباني، بما في ذلك في جهوده لحماية قيمة وكرامة كل حياة بشرية.

وجاء في التهنئة، التي نشرت على موقع الكنيسة الروسية: "يتيح لي عيد القديس كيرلس- رسول السلاف العظيم، الفرصة لأرسل إليكم تحياتي وأؤكد لكم الصلوات من أجل قداستكم وللكنيسة التي تقومون برعايتها. أصلي هذه الأيام لأبينا السماوي لكي تقوينا الروح القدس في خدمة الإنجيل، وخاصة في جهودنا لحماية قيمة وكرامة كل حياة بشرية".

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ويشار إلى أن يوم الاسم، هو تقليد متبع في بعض بلدان أوروبا وأمريكا، وفي بلدان الروم الكاثوليك والأرثوذكسية الشرقية عموما. وفيه يحتفل المرء بيوم من السنة مرتبط باسمه الشخصي، ويكون الاحتفال مشابها ليوم الميلاد.

المصدر: تاس