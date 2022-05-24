زاخاروفا: الغرب الجماعي لم يتمكن أبدا من أداء دور ضامن الأمن

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الغربية لم تتمكن من أداء دورها كضامن للأمن ولو مرة واحدة خلال العقود الماضية.

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وقالت زاخاروفا في خطاب ألقته في المنتدى الدولي "المعاني الجديدة للواقع الجديد": "لم يكن لدى الغرب الجماعي، سواء بشكل جماعي أو فردي منذ عدة عقود مثال واحد حيث تمكن من أداء وإدراك دور ضامن الأمن، لا من الناحية النظرية ولا الحقيقية".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن روسيا كانت تعطي للغرب فرصة لإظهار نفسه كضامن الأمن في عملية المفاوضات، مضيفة: "لم يكن ذلك ضعف بل موقف مبدئي له بعد أن اعترفنا في عام 2014 بنتائج الاستفتاء العام في شبه جزيرة القرم ودعمناه. بعد ذلك وعن طريق إظهار الاستقلال والمسؤولية المطلقين عرضنا على الغرب الجماعي، بقيادة واشنطن، أن يحاول (نفسه) القيام بهذا الدور. كنا نعطيه فرصة خلال السنوات الثماني الماضية. لقد استخدموا هذه الفرصة للمساعدة في جرائم نظام كييف.

المصدر: تاس