أمين دولة روسيا-بيلاروس: الغرب لم ينفذ وعوده بشأن عدم توسيع الناتو

عبر أمين دولة روسيا-بيلاروس الاتحادية، دميتري ميزينتسيف، عن اعتقاده بأن الغرب الذي وعد بعدم توسيع الناتو شرقا، "نقض غدرا" اتفاقياته.

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وقال ميزينتسيف في المنتدى الدولي "المعاني الجديدة للواقع الجديد" المنعقد في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" في موسكو: "بالطبع نحن قلقون من أن الصراع مع الشعب الشقيق في هذه المرحلة اليوم. لكننا نفهم جيدا أن الغرب فرض علينا نموذجا تم اتباعه باستمرار لمدة 30 عاما. بعد أن وعد بعدم توسيع الناتو إلى الشرق، نقض غدرا اتفاقياته".

وأضاف: "ونحن اليوم جاهزون لأن نكون موحدين. ونأسف لأن رد الفعل على مقترح الزعيم الروسي الذي تم إعلانه في ديسمبر الماضي حول إنشاء نموذج محدث للأمن الأوروبي والعالم كان سلبيا".

المصدر: نوفوستي