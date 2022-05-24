قتيل واعتقالات بالجملة.. الشرطة تداهم مقاره قادة أنصار عمران خان عشية الزحف نحو إسلام آباد

قتل شرطي باكستاني، خلال مداهمات أطلقتها الشرطة اليوم ضد أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، في محاولة لإحباط مظاهرة تهدف للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

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واتهم حزب المعارضة الرئيسي، الذي يقوده خان، الشرطة باعتقال المئات من أنصاره في مداهمات بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقتل شرطي خلال إحدى المداهمات عندما فتح أحد مؤيدي رئيس الوزراء السابق النار على قوات الشرطة.

وقال الحزب إن عملية الشرطة كانت محاولة لإحباط مظاهرة لأنصار الحزب تهدف إلى إجبار الحكومة الباكستانية الجديدة على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

وأكدت السلطات اجراء المداهمات، لكنها رفضت نشر تفاصيل عن عملية الاعتقالات.

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد ونشرت المزيد من قوات الجيش والقوات شبه العسكرية. ووضعت حاويات شحن كبيرة على طريق رئيسي يؤدي إلى مبنى البرلمان، لمنع أنصار خان من الاقتراب منه وتنظيم اعتصام هناك.

وحث خان أنصاره في وقت سابق هذا الأسبوع على التجمع في إسلام آباد يوم الأربعاء في مظاهرة، قال إنها ستستمر حتى إعلان الحكومة موعدا لإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: أ ب