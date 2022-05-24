"طالبان" تؤكد أنها بصدد توقيع اتفاقية مع الإمارات لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية

كشفت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات، لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية.

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وعلى حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية"، قالت حركة "طالبان": "بعد لحظات.. سيتم توقيع اتفاقية تنظيم وتشغيل مطارات أفغانستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: RT