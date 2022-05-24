 
مباشر

"طالبان" تؤكد أنها بصدد توقيع اتفاقية مع الإمارات لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية

أخبار العالم

AP Bernat Armangue
أعلام حركة "طالبان" الأفغانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t38k

كشفت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات، لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية.

إقرأ المزيد
حركة
حركة "طالبان" تقر موازنتها لهذا العام

وعلى حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية"، قالت حركة "طالبان": "بعد لحظات.. سيتم توقيع اتفاقية تنظيم وتشغيل مطارات أفغانستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا