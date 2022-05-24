"طالبان" تؤكد أنها بصدد توقيع اتفاقية مع الإمارات لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية
AP Bernat Armangue
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كشفت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات، لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية.
وعلى حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية"، قالت حركة "طالبان": "بعد لحظات.. سيتم توقيع اتفاقية تنظيم وتشغيل مطارات أفغانستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
عاجل| #كابول:— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) May 24, 2022
بعد لحظات.. سيتم توقيع اتفاقية تنظيم وتشغيل مطارات #أفغانستان مع دولة #الإمارات_العربية_المتحدةpic.twitter.com/pQiSxIbDiD
المصدر: RT