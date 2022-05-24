الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة كبير لمدافع هاوتزر أمريكية الصنع في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع كبير يحوي ذخيرة لمدافع هاوتزر "M-777" أمريكية الصنع في أراضي دونيتسك، كما أعلنت عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك أيضا.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف صباح اليوم الثلاثاء.

وقال: "خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 3 مواقع قيادة، و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الآلي 14 بالقرب من سوليدار (في دونيتسك)، إضافة إلى 6 مستودعات ذخيرة في أراضي دونيتسك، بما فيها مستودع كبير يحوي قذائف عيار 155 لمدافع الهاوتزر أمريكية الصنع M-777".

يتبع..