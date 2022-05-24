"هآرتس": اعتقال خلية لـ"حماس" خططت لاغتيال عضو بالكنيست الإسرائيلي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جهاز الشاباك اعتقل خلية تابعة لحركة "حماس" من القدس الشرقية بزعم التخطيط لاغتيال عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

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وأشارت إلى أن "إسرائيل قدمت لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان القدس الشرقية، متهمين بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وكانوا يعتزمون اغتيال عضو الكنيست إيتامار بن غفير".

وأضافت: "تم اعتقال الثلاثة أوائل أبريل الماضي، ووفقا للائحة الاتهام فإن شخصية بارزة في "حماس" كانت تقود المتهمين".

وكشفت التحقيقات أن "هذه الخلية عملت على إثارة الأجواء خلال شهر رمضان، في القدس الشرقية، وفي الحرم القدسي وقامت بنقل أعلام "حماس" لزعزعة الاستقرار".

وتضمنت لوائح الاتهام، "التآمر لارتكاب القتل العمد والاختطاف من أجل الابتزاز أو التدريب أو التوجيه لأغراض عدائية، والتآمر لارتكاب أعمال عدائية باستخدام مواد متفجرة، وتوفير وسائل لارتكاب جناية أو جنحة، العضوية في منظمة إرهابية، جرائم أسلحة، محاولة الاعتداء على ضابط شرطة في ظروف مشددة وأعمال شغب".

واعتقل اثنان آخران على صلة بالمخطط الذي تضمن خططا لخطف جنود وتصنيع متفجرات.

وفي بيان مشترك، قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنها صادرت طائرة بدون طيار يزعم أنها كانت ستستخدم في تنفيذ هجوم على قطار يقل إسرائيليين في القدس، بحسب "هآرتس".

المصدر: هآرتس+ I24 NEWS