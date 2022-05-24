مسؤول: أوكرانيا ستحصل على 15% فقط من 40 مليار دولار من المساعدات الأمريكية

أعلن رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة وشركاءها لا ينوون تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا، ولن تحصل الأخيرة إلا على 15% مما خصصت واشنطن لمساعدتها.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "لا تنوي واشنطن وبروكسل تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا وحل قضاياها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. إنهما تحتاجان إليها (أوكرانيا) للقتال ضد روسيا حتى آخر الأوكرانيين".

وأكد أن ذلك ما يدل عليه خاصة القانون حول تخصيص 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا والذي وقعه مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار إلى أن "35% من هذا المبلغ سينفق على تمويل القوات المسلحة الأمريكية نفسها"، فيما من المخطط إنفاق 45,2% منها على "الدول الأخرى" وليس أوكرانيا. أما 4,8% من هذه المساعدات فستنفق على مساعدة اللاجئين واستئناف عمل السفارة الأمريكية في أوكرانيا وغيره من الدعم الدبلوماسي. ومن أصل 40 مليار دولار لن يبقي لمساعدة أوكرانيا مباشرة إلا 15% من المبلغ المخصص".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين أنفسهم دفع كامل مبلغ الدين البالغ 40 مليار دولار.

وأوضح: "لقد بدأوا في الولايات المتحدة يقولون إن كييف لن تتمكن من خدمة دينها العام بشكل مستقل في المستقبل. ولهذا السبب يتم أخذ آخر الموارد من أوكرانيا، كما يحدث اليوم مع الحبوب".

المصدر: تاس