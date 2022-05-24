المعارضة الأرمنية تغلق مبنى وزارة الخارجية (فيديو)

اخترق أنصار المعارضة الأرمنية صباح اليوم، الثلاثاء، الطوق الأمني للشرطة وأغلقوا مداخل مبنى وزارة الخارجية.

حاولت القوات الأمنيةمنع الاختراق، ولكن دون جدوى. حاليا، يقوم ضباط إنفاذ القانون بإغلاق مبنى وزارة العدل القريب من المكان.

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وكانت مظاهرات المعارضة في يريفان قد بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث نظم المتظاهرون مسيرة قصيرة في معسكر المعتصمين بساحة فرنسا، ثم بدأوا بالتحرك نحو ساحة الجمهورية. وكان النشطاء قد منعوا حركة مترو الأنفاق بالعاصمة يوم أمس، الاثنين 23 مايو، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الحالي، نيكول باشينيان.

وفي وقت سابق، حاولت مجموعة من نواب المعارضة، في 20 مايو الجاري، دخول قاعة فندق يريفان حيث كان رئيس الوزراء موجودا، وكان هناك قتال مع طاقم الحراس، ثم طوقت الشرطة الفندق، وطالب المتظاهرون السماح لهم بدخول "منتدى الديمقراطية".

وتستمر المظاهرات ومسيرات الاحتجاج المناهضة للحكومة في يريفان منذ 17 أبريل الماضي، حيث يعبر المتظاهرون عن احتجاجاهم على موقف باشينيان بشأن "خفض القيود على وضع قرة باغ، وتوقيع اتفاقية سلام مع أذربيجان".

المصدر: RT