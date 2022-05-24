بايدن: سألني زعيم الصين ذات مرة لماذا استمر في القول بأننا قوة في المحيطين الهندي والهادئ

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته في قمة الحوار الأمني ​​الرباعي "كواد"، التي انطلقت في طوكيو اليوم الثلاثاء، بلاده بأنها "قوة في المحيطين الهندي والهادئ".

وقال بايدن: "يجب على الولايات المتحدة وستكون شريكا قويا ودائما وموثوقا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. نحن قوة في المحيطين الهندي والهادئ.. سألني زعيم الصين ذات مرة لماذا استمر في القول بأننا قوة في المحيطين الهندي والهادئ. لقد قلت - لأننا كذلك فعلا. نحن مرتبطون بالمحيط الهادئ من خلال جزء من بلادنا. ونحن نتفاعل معكم جميعا منذ فترة طويلة".

وأصبح اجتماع قادة الرباعي - اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا - في طوكيو ثاني قمة حضورية من نوعها. ومن المتوقع أن تناقش الأطراف جملة من القضايا الدولية والإقليمية، بما فيها الوضع في أوكرانيا وزيادة وتيرة الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية هذا العام، والتطعيم ضد فيروس كورونا وغيرها.

يذكر أن الدول الأربع شكلت في نوفمبر 2017، تحالفا بموجب استراتيجية جديدة لتأمين طرق الشحن الحيوية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعقد الاجتماع الرباعي الأول لوزراء الخارجية في سبتمبر 2019 في نيويورك، في حين عقدت قمة الرباعية الأولى في مارس 2021 بشكل افتراضي على خلفية جائحة كوفيد، وعقدت أول قمة رباعية وجها لوجه في واشنطن في سبتمبر الماضي.

المصدر: "تاس"