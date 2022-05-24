لحظة بلحظة.. تطورات العملية العسكرية الروسية في نهاية شهرها الثالث

دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ90، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات برية لاستكمال تحرير لوغانسك ودونيتسك.

ميدانيا

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تداعيات العملية العسكرية وردود الفعل