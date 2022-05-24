وزير الخارجية الصيني يرحب بمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويدعو لعدم تسييس القضايا

رحب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، داعيا إلى التمسك بالاحترام المتبادل وتجنب تسييس حقوق الإنسان وتجنب المعايير المزدوجة.

وقال وانغ خلال استقباله باشليت في قوانغتشو إنها "المرة الأولى بعد فترة 17 عاما تستضيف فيها الصين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذا أمر له أهمية تاريخية للجانبين".

وتابع انه "يأمل أن تكون زيارة باشليت رحلة لتعزيز التفاهم المتبادل ورحلة لتعزيز التعاون ورحلة لتوضيح الأمور".

وشدد على أن "الحزب الشيوعي الصيني يضع دائما الشعب في مقدمة أولوياته"، قائلا إن "الحزب قاد الشعب الصيني على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي تناسب الظروف الوطنية، وحقق إنجازات تاريخية في الإصلاح والانفتاح، ويحظى بدعم واسع من الشعب الصيني".

وأوضح أن "الصين أعطت دائما الأولوية للحق في العيش والتنمية وحمت الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين وكذا حقوق الأقليات القومية".

وأضاف أن بلاده "لطالما دفعت بقوة قضية حقوق الإنسان الخاصة بها، ودعمت القيم العالمية للسلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية".

وقال إن "الصين تعزز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتقدم مساهماتها الخاصة في حل القضايا الرئيسية التي تواجه المجتمع البشري وتعزيز التقدم في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وفي ما يتعلق بتعزيز التقدم في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، دعا إلى "التمسك بالاحترام المتبادل وتجنب تسييس حقوق الإنسان، والتمسك بالإنصاف والعدالة وتجنب المعايير المزدوجة، واستخلاص الحقيقة من الواقع وتجنب الانفصال عن الظروف الوطنية، والتمسك بالانفتاح والشمول وتجنب خلق مواجهة بين المعسكرات".

المصدر: "سبوتنيك"