حثت السيناتورة الروسية، أولغا كوفيتيدي، السلطات الأمريكية على أن تكون أكثر حذرا في تصريحاتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع حول تايوان، مؤكدة ان "الصين لا تغفر مثل هذا التهور".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو". وفي وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن بايدن يعني فقط تسليم الأسلحة.

وقالت السيناتورة عن جمهورية القرم: "يجب أن تكون الولايات المتحدة أكثر حذرا في تصريحاتها، وهذا لا ينطبق فقط على الأزمة العسكرية الأوكرانية، ولكن أيضا على قضية تايوان. بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاستعداد العسكري الأمريكي "للدفاع عن تايوان" يمكن أن يسبب الكثير من المتاعب للأمريكيين"، مؤكدة ان "الصين لا تغفر مثل هذا التهور".

وأشارت كوفيتيدي إلى أن "العادة الخبيثة للولايات المتحدة في التدخل في شؤون الآخرين وفرض وجهة نظرها" يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بواشنطن.

المصدر: نوفوستي