رواندا.. إصابة عدد من المدنيين بقصف صاروخي مصدره الكونغو الديمقراطية

طالبت حكومة كيغالي بفتح تحقيق عاجل في إصابة مدنيين بقصف صاروخي طال منطقة رواندية على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن "مصدر النيران القوات الكونغولية".

وقال الجيش الرواندي في بيان، إن "الصواريخ سقطت في منطقة موسانز المحاذية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأصابت العديد من المدنيين بجروح وألحقت أضرارا بمنازلهم".

وأوضح البيان أن "القصف بدأ صباح الإثنين واستمر 21 دقيقة"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الرواندي العقيد رونالد رويفانغا، أن "الوضع في المنطقة طبيعي والأمن مضمون".

وأشار إلى أن "السلطات الرواندية اتصلت أيضا بنظيرتها الكونغولية بخصوص الحادث".

وأعلنت كيغالي أنها "طلبت من آلية التحقق المشتركة الموسعة، الهيئة الإقليمية المكلفة مراقبة الحوادث الأمنية في منطقة البحيرات العظمى والتحقيق فيها، فتح تحقيق عاجل في الحادث".

من جهته لم يرد الجيش الكونغولي في الحال على الاتهامات الرواندية.

وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين منذ "الإبادة الجماعية" التي شهدتها رواندا عام 1994.

المصدر: "أ ف ب"