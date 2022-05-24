سيناتور روسي يسخر من رفض بولندا للغاز الروسي

علق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على قرار بولندا فسخ عقد مع روسيا حول إمدادات الغاز قبل الموعد المحدد.

وسخر بوشكوف من رفض بولندا للغاز الروسي ووصف القرار بأنه "أسلوب بولندي".

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وقال: "فسخت بولندا اتفاقية توريد الغاز مع شركة غازبروم قبل الموعد المحدد وتتظاهر بأنها لا تحتاج إلى غازنا. في الوقت نفسه، تستلمه من ألمانيا، وهذا في الواقع يؤكد أنه مطلوب. أسلوب بولندي بحت".

وأعلن مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، بيتر نايمسكي، اليوم الاثنين، أن بولندا قررت فسخ اتفاقية حكومية موقعة في 1993 مع روسيا حول إمدادات الغاز.

ويأتي قرار وارسو في إطار سياسة عقوبات تتبعها الدول الغربية ضد روسيا، وذلك بعد إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفضت الدول الغربية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

المصدر: RT