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بايدن يصنف كولومبيا "حليفا رئيسيا" للولايات المتحدة من خارج "الناتو"

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بايدن يصنف كولومبيا
Legion-Media
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، أن كولومبيا أصبحت أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج حلف "الناتو".

ونقل البيت الأبيض بيان الرئيس الأمريكي: "من خلال الصلاحيات المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة كرئيس. أعلن كولومبيا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو".

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ويشمل هذا التصنيف ما يقارب 20 دولة. وكانت قطر آخر دولة صُنفت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج الناتو في مارس 2022.

ويتم منح هذه الصفة لحلفاء الولايات المتحدة المقربين الذين يشاركونها مصالح استراتيجية.

المصدر:نوفوستي 

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