بوليانسكي: موضوع أوكرانيا اختفى من مجلس الأمن الدولي تقريبا

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن موضوع أوكرانيا اختفى تقريبا من مجلس الأمن الدولي وبات "مملا" للجميع.

وقال بوليانسكي في حديث للإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف على قناته "سولوفيوف لايف"، إن "هناك توجها، حيث كانت في البداية أي جلسة في مجلس الأمن الدولي حول أي موضوع بما فيها الصومال مثلا، تبدأ بذكر أحد لما يسمى بالفظائع الروسية في أوكرانيا، والآن اختفى هذا الموضوع تقريبا من الجلسات".

وتابع: "وإذا تم التطرق إلى هذا الموضوع، فيتم ذلك ضمن سياق الأمن الغذائي... وحسب تصوري فإن هذا الموضوع أصبح مملا بالنسبة للجميع".

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وأشار إلى أنه "لم يعد بإمكان السلطات الأوكرانية عرض أي شيء جديد".

واعتبر بوليانسكي تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن رغبته في اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين فقط لمواصلة عملية التفاوض، أنه "تصريح دعائي بحت"، مشيرا إلى أن "المفاوضات على مستوى القمة يجب إعدادها بشكل جيد، وجدول الأعمال يجب أن يكون متفقا عليه من الجانبين، ويجب أن تكون هناك بعض النتائج لعمل الخبراء، وإلا لا يوجد هناك أي داع للحديث".

وأشار إلى أن المفاوضات تم تجميدها بمبادرة من الجانب الأوكراني، مضيفا "ننتظر من الأوكرانيين الردود على المقترحات التي تم وضعها منذ فترة".

المصدر: تاس