الخارجية الإيطالية: وقف روسيا للقتال خطوة أولى لإطلاق خطة سلام

أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، إلى أن "وقف القتال من الجانب الروسي يعتبر خطوة أولى لأي مبادرة سلام مستقبلية بين موسكو وكييف".

وقالت، على هامش زيارتها لمعرض الكتاب بمدينة تورينو شمال البلاد: "من أجل الشروع في أي خطة سلام جادة، هناك حاجة من جانب روسيا إلى وقف القصف وإظهار إرادة سياسية للجلوس إلى طاولة للحوار مع أوكرانيا من أجل حل تفاوضي سلمي مع ضمانات من المجتمع الدولي".

وأضافت: "ما فعلناه في الأشهر الأخيرة يهدف لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وسنواصل القيام بذلك من وجهة نظر إنسانية واقتصادية ومالية وحتى عسكرية".

وتابعت: "لو كانت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها فبوسعنا أن نتخيل أنه عند نقطة معينة سيأخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاعتبار النتائج السلبية لهذه الحرب على روسيا والشعب الروسي ويقنع نفسه بالتفاوض".

المصدر: "آكي"