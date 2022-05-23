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تشغيل أول سفينة في العالم لتربية الأحياء المائية في الصين (صورة + فيديو)

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تشغيل أول سفينة في العالم لتربية الأحياء المائية في الصين (صورة + فيديو)
Gettyimages.ru
تشغيل أول سفينة في العالم لتربية الأحياء المائية في الصين
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تم يوم 20 مايو في شركة بايهاي تشينغداو لبناء السفن المحدودة التابعة لشركة بناء السفن الحكومية الصينية، تسليم وتشغيل أول سفينة لتربية الأحياء المائية في العالم.

ويبلغ طول السفينة التي أطلق عليها "قوشين 1" 249.9 متر، والحجم المزاح لها 130 ألف طن، وحمولة تصل إلى 100 ألف طن، بحسبما ذكرته صحيفة "الشعب" الصينية.

وأفادت الصحيفة بأن استثمارات "قوشين 1" (Guoxin-1)، بلغت حوالي 450 مليون يوان.

وتحتوي السفينة على 15 حجرة تكاثر، مع ما يقرب من 90 ألف متر مكعب من المياه لتربية الأسماك، والمخطط أن يصل الإنتاج السنوي من الأسماك عالية الجودة إلى 3700 طن.

ويتوقع بعد هذا التسليم، أن يتم إطلاق الدفعة الأولى من أسماك كروكر أصفر كبير ذات الجودة العالية في السوق المحلية هذا الخريف.

هذا ومن المقرر تسليم سفينتي "Guoxin-2" و"Guoxin-3" من الطراز نفسه بحلول مارس 2024.

كما أنه من المقرر أن يبدأ بناء نسخة محسنة "Guoxin-4"، في أواخر عام 2023.

المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية

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