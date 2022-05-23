تشغيل أول سفينة في العالم لتربية الأحياء المائية في الصين (صورة + فيديو)

تم يوم 20 مايو في شركة بايهاي تشينغداو لبناء السفن المحدودة التابعة لشركة بناء السفن الحكومية الصينية، تسليم وتشغيل أول سفينة لتربية الأحياء المائية في العالم.

ويبلغ طول السفينة التي أطلق عليها "قوشين 1" 249.9 متر، والحجم المزاح لها 130 ألف طن، وحمولة تصل إلى 100 ألف طن، بحسبما ذكرته صحيفة "الشعب" الصينية.

وأفادت الصحيفة بأن استثمارات "قوشين 1" (Guoxin-1)، بلغت حوالي 450 مليون يوان.

وتحتوي السفينة على 15 حجرة تكاثر، مع ما يقرب من 90 ألف متر مكعب من المياه لتربية الأسماك، والمخطط أن يصل الإنتاج السنوي من الأسماك عالية الجودة إلى 3700 طن.

ويتوقع بعد هذا التسليم، أن يتم إطلاق الدفعة الأولى من أسماك كروكر أصفر كبير ذات الجودة العالية في السوق المحلية هذا الخريف.

هذا ومن المقرر تسليم سفينتي "Guoxin-2" و"Guoxin-3" من الطراز نفسه بحلول مارس 2024.

كما أنه من المقرر أن يبدأ بناء نسخة محسنة "Guoxin-4"، في أواخر عام 2023.

В китайском Циндао сдано в эксплуатацию первое в мире 100000-тонное интеллектуальное рыбоводческое судно Guoxin № 1. pic.twitter.com/sfRYpe3Gwq — CGTN на русском (@cgtnrussian) May 22, 2022

China delivered on May 20 a 100,000-ton smart aquaculture ship in #Qingdao, #Shandong, heralding a technological breakthrough for China's shipbuilders and deep sea aquaculture. The nearly 250-meter-long vessel, known as Guoxin-1, has a deadweight of 100,000 tons pic.twitter.com/4Ild2P8n4E — Amazing Qingdao, International Daily News (@QingdaoAmazing) May 22, 2022

Guoxin-1, the world's first 100,000-ton intelligent #aquaculture ship, was delivered on Friday in East China's port city of Qingdao.



About 250 m long, with 15 breeding cabins, the ship can annually produce 3,700 tons of fish, including yellow croaker & Atlantic salmon. pic.twitter.com/w9KaYUZeSM — ChinAfrica magazine (@chinafrica1) May 23, 2022

المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية