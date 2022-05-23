الرئيس الأرجنتيني يدفع غرامة لإقامته حفلة أثناء الحجر الصحي

أصدر القضاء الأرجنتيني قرارا بتغريم الرئيس والسيدة الأولى مبلغ ثلاثة ملايين بيزو (24 ألف دولار) لاستضافتهما حفلا في يوليو عام 2020 انتهك أوامر الحجر الصحي التي أمر بها الرئيس نفسه.

وأقر القاضي الفيدرالي لينو ميرابيلي قرار التعويض المالي الذي تم الاتفاق عليه بين المدعي العام، فرناندو دومينغيز، والرئيس ألبرتو فرنانديز والسيدة الأولى فابيولا يانيز.

وسيدفع الرئيس الغرامة في شكل تبرع لمعهد "مالبران" الأرجنتيني، مؤسسة عامة تدرس الأمراض المعدية ولعبت دورا رئيسيا خلال جائحة فيروس كورونا.

وسيدفع فرنانديز 1.6 مليون بيزو من قيمة الغرامة في حين ستدفع زوجته 1.4 مليون بيزو.

وبمجرد سداد الغرامة، ستغلق قضية جنائية بدأت العام الماضي بعد ظهور صور للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى في وقت منع فيه الأرجنتينيون إلى حد كبير من مغادرة منازلهم.

وخلال مقابلة الأسبوع الماضي، قال فرنانديز إن من حقه كمواطن أن يقترح طلب سداد تعويض مالي، في مقابل إغلاق قضية ينظرها القضاء.

ووجهت الاتهامات أيضا لكل من حضروا الحفل الذي أقيم في المقر الرئاسي في أوليفوس بمقاطعة بوينس آيرس، وهم يجرون حاليا مفاوضات لإبرام اتفاقيات مالية مماثلة.

وكان لصور الاحتفال وقعا كبيرا على الأرجنتينيين في خضم غضب عارم لعدم التزام الرئيس بالقواعد التي فرضها على باقي السكان.

وأظهرت الصور فرنانديز ويانيز مع تسعة آخرين حول مائدة العشاء، ولم يكن أي منهم يضع كمامة وجه.

المصدر: أ ب