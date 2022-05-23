كورونا يمنع وزير الدفاع السويدي من الاجتماع بقادة الناتو

ثبتت إصابة وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست بكوفيد-19، ما أجبره على إلغاء اجتماع في ألمانيا مع القائد العام لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال الأمريكي تود والترز.

ونقلت وكالة "TT" عن المتحدث الصحفي باسم وزير الدفاع السويدي، قوله إن هولتكفيست يعمل من البيت.

وستؤدي إصابة وزير الدفاع السويدي إلى تغيبه عن لقاء مع نظرائه في دول الشمال في جزيرة بورنهولم الدنماركية يوم الثلاثاء. ومن المقرر عقد الاجتماع هناك لأن الدنمارك والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية في الجزيرة.

المصدر: تاس