 
مباشر

كورونا يمنع وزير الدفاع السويدي من الاجتماع بقادة الناتو

أخبار العالم

كورونا يمنع وزير الدفاع السويدي من الاجتماع بقادة الناتو
AP
وزير الدفاع السويدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t345

ثبتت إصابة وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست بكوفيد-19، ما أجبره على إلغاء اجتماع في ألمانيا مع القائد العام لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال الأمريكي تود والترز.

ونقلت وكالة "TT" عن المتحدث الصحفي باسم وزير الدفاع السويدي، قوله إن هولتكفيست يعمل من البيت.

وستؤدي إصابة وزير الدفاع السويدي إلى تغيبه عن لقاء مع نظرائه في دول الشمال في جزيرة بورنهولم الدنماركية يوم الثلاثاء. ومن المقرر عقد الاجتماع هناك لأن الدنمارك والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية في الجزيرة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا