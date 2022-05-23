دراغي يقول إن إيطاليا ستنشر 800 جندي في بلغاريا لتعزيز الناتو

قال رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن روما ستنشر 800 جندي في بلغاريا لتعزيز وجود حلف الناتو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيتكوف قوله "لدينا دعم مطلق من ماريو دراغي والحكومة، وحقيقة أن إيطاليا ترسل أكثر من 800 فرد إلى كتيبة الناتو تظهر ذلك بشكل جيد".

وأعلن دراغي عزمه إرسال قوات لتعزيز وحدات الناتو في هنغاريا وبلغاريا الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، وعد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بالنظر في إمكانية تقديم دعم عسكري لرومانيا وسلوفاكيا.

وأشار دراغي إلى أن الحكومة الإيطالية أرسلت بالفعل 2500 جندي وضابط في إطار مهمة لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي