سجن نائب بريطاني سابق لمدة عام ونصف بتهمة التحرش بمراهق

حكم على عمران أحمد خان، العضو السابق في مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين الحاكم، بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة التحرش الجنسي بمراهق يبلغ من العمر 15 عاما.

وقال قاضي محكمة ساوثوارك كراون جيريمي بيكر إن "الشاب الذي حاول خان أن يسكر ويمارس الجنس معه في حفلة في عام 2008 أصيب بصدمة نفسية شديدة". وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وأشار القاضي إلى عدم وجود ظروف مشددة للعقوبة، حيث يمكن أن يعاقب النائب السابق بعقوبة أشد.

وتم التأكيد خلال الجلسة على أن المتهم لم يظهر أي بوادر ندم.

المصدر: تاس