الصين ترد على بايدن: الولايات المتحدة "تلعب بالنار" في ملف تايوان

ردت الصين على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، بالقول إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار".

وبعدما قال بايدن إن بلاده "مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني"، قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تجو فينغليان، إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار". وذلك وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

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وأضاف المتحدث باسم المجلس الذي غالبا ما يعتبر بمثابة الحكومة الصينية، أن الولايات المتحدة "تستخدم "ورقة تايوان" لاحتواء الصين وستحترق بنفسها".

المصدر: "أ ف ب"