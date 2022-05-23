 
مباشر

الصين ترد على بايدن: الولايات المتحدة "تلعب بالنار" في ملف تايوان

أخبار العالم

الصين ترد على بايدن: الولايات المتحدة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t33g

ردت الصين على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، بالقول إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار".

وبعدما قال بايدن إن بلاده "مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني"، قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تجو فينغليان، إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار". وذلك وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

إقرأ المزيد
بايدن: سنساعد تايوان بوجه أي هجوم صيني
بايدن: سنساعد تايوان بوجه أي هجوم صيني

وأضاف المتحدث باسم المجلس الذي غالبا ما يعتبر بمثابة الحكومة الصينية، أن الولايات المتحدة "تستخدم "ورقة تايوان" لاحتواء الصين وستحترق بنفسها".

 

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا