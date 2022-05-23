أردوغان يجدد رفضه لانضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رفض بلاده لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو"، دون أن تلبيا شروط تركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي: "لا يمكن للدول الأخرى انتظار موافقتنا على انضمام هذه الدول (السويد وفنلندا) إلى الناتو دون أن تلبيا شروط تركيا، لن نقبل انضمام الدول التي تدعم أي تنظيم إرهابي يشكل خطرا على تركيا، إلى الناتو".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيباً على مساعي #السويد و #فنلندا الانضمام إلى الناتو: لا يمكن للدول الأخرى انتظار موافقتنا على انضمام هذه الدول (السويد وفنلندا) إلى الناتو دون أن تلبيا شروط تركيا، لن نقبل انضمام الدول التي تدعم أي تنظيم إرهابي يشكل خطراً على تركيا، إلى الناتو pic.twitter.com/HOxUDg3ina — TRT عربي (@TRTArabi) May 23, 2022

وأوضح "أننا لسنا ضد توسيع حلف الناتو ولكننا نرفض أن يكون فيه دول تدعم تنظيمات إرهابية"، معتبرا أن "سياسة توسيع الناتو لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ما لم تُراعَ الحساسيات الأمنية".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمناً من أجل الناتو تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة"، منتقدا ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير لدى بعض الدول الأوروبية"، قائلا: "الذين يتحدثون باستمرار عن القانون والعدالة والقيم الديمقراطية في لقاءاتهم معنا لم يخجلوا من استضافة القتلة الدمويين".

وشدد على أن تركيا لم تشارك في "عرض تسوية الوضع في أوكرانيا، وبدلا من ذلك قدمت أنقرة مساعدة جادة ومفيدة لكييف"، لافتا إلى أنه "بدلا من إظهار عدم إسهامنا في تسوية الأزمة الأوكرانية ، بذلنا قصارى جهدنا لوقف إطلاق النار وإحلال السلام. وقدمنا مساعدة جادة وملموسة ومفيدة لأوكرانيا وعبرنا بجرأة عن موقفنا لروسيا".

المصدر: TRT