أردوغان يدعو بن سلمان إلى زيارة تركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لزيارة أنقرة، معربا عن أمله في استضافته خلال الأيام القادمة.

وأكد مصدران تركيان لوكالة "بلومبيرغ" أن الرئيس التركي دعا بن سلمان، لزيارة تركيا ويأمل في استضافته في الأيام القادمة مما قد يوفر دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين، و"للاقتصاد التركي المتدهور".

ويأتي التقرير بعد أسابيع من لقاء أردوغان مع بن سلمان في المملكة العربية السعودية في محاولة لتطوير العلاقات في أول زيارة له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في عام 2018.

وكانت زيارة أردوغان، التي قال مكتبه إنها كانت بناء على دعوة من العاهل السعودي، تتويجا لحملة استمرت شهورا لإصلاح العلاقات بين الجانبين.

وزار أردوغان السعودية للمرة الأولى منذ 2017، والتقى حينها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبن سلمان.

المصدر: "bloomberg" + "ahval news"