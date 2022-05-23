مقاطعة صينية تفرض فحوص "بي سي آر" كل يومين على سكانها

ستفرض مقاطعة خنان الصينية، على سكانها البالغ عددهم 99 مليون نسمة اختبار "بي سي آر" كل 48 ساعة، فيما لا تزال الصين تواجه تفشيا لوباء كوفيد-19.

وقال الموقع الرسمي لحكومة المقاطعة "يجب على السكان (...) الخضوع لفحص "بي سي آر" كل 48 ساعة على الأقل"، مبينا أن الفحوص ستبدأ قبل نهاية الشهر في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة.

ونجت المقاطعة الواقعة على مسافة نحو 400 كيلومتر جنوب بكين نسبيا من الموجة الوبائية الأخيرة لكنها أعلنت تسجيل عشرات الإصابات في الأيام الأخيرة.

وفي كل أنحاء البلاد، أفادت أحدث حصيلة يومية نشرت الاثنين عن تسجيل 800 إصابة جديدة ووفاة واحدة. في المجموع، منذ ظهور كوفيد على أراضيها نهاية العام 2019، أعلنت الصين تسجيلها أكثر من 220 ألف إصابة وخمسة آلاف وفاة.

وبخلاف الدول الأخرى، تواصل الصين مواجهة الجائحة باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تشمل عمليات إغلاق وحجرا صحيا واختبارات جماعية بمجرد ظهور حفنة من الإصابات.

ورغم أنها فعالة على الصعيد الصحي، مع وجود بضعة آلاف من الوفيات فقط جراء كوفيد-19 بحسب الحصيلة الرسمية، فإن هذه الاستراتيجية توجه ضربة قاسية إلى الاقتصاد الصيني على المدى الطويل.

فقد أدى الإغلاق التام لميناء شنغهاي منذ بداية أبريل، بالإضافة إلى القيود الصحية وإغلاق الشركات في بكين، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.

المصدر: "أ ف ب"