المدعي العام في واشنطن يقاضي زوكربيرغ بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا

رفع المدعي العام لمنطقة كولومبيا في العاصمة الأمريكية كارل راسين، دعوى قضائية ضد رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ فيما يتعلق بنقل بيانات إلى شركة التحليلات Cambridge Analytica.

ويتهم راسين زوكربيرغ بالتورط المباشر في القرارات التي أدت إلى تسرب البيانات الشخصية لملايين مستخدمي "فيسبوك" بالإضافة إلى تضليل المستخدمين بشأن حماية الخصوصية.

وقال راسين: "كشف هذا الخرق الأمني غير المسبوق المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من الأمريكيين، وقد سمحت سياسات زوكربيرغ للمستخدمين بالتضليل لسنوات حول مدى الأعمال الخاطئة التي ارتكبتها شركة فيسبوك"، مشيرا إلى أن "قرار رفع الدعوى ضد زوكربيرغ يستند إلى مراجعة مئات الآلاف من الوثائق التي تم إنتاجها خلال القضية الجارية ضد فيسبوك، وكذلك إفادات لدى مديري فيسبوك والموظفين السابقين والمبلغين عن المخالفات".

وأكد أن "الأدلة تظهر أن زوكربيرغ متورط شخصيا في فشل فيسبوك في حماية خصوصية وبيانات مستخدميه مما أدى مباشرة إلى حادثة كامبريدج أناليتيكا".

ويواجه "فيسبوك" تدقيقا بشأن خرق Cambridge Analytica لسنوات، وأمرت لجنة التجارة الفيدرالية الشركة بدفع 5 مليارات دولار كغرامات بسبب انتهاكات الخصوصية.

المصدر: The Hill