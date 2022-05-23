كيم جونغ أون يحضر جنازة مارشال في الجيش الكوري - فيديو

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في جنازة المارشال في الجيش الكوري ومستشار وزارة الدفاع هيون تشول هي، والذي توفي الجمعة الماضي.

وتقدم الزعيم الكوري الشمالي المعزيين بوفاة مستشاره العسكري، وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي للبلاد جونغ أون وهو يحمل نعش المستشار العسكري الراحل.

وأشتهر "هو" الذي كان يبلغ من العمر (87 عاما) بتأسيس "نظام القيادة الأحادي" لكيم جونغ أون في الجيش، وكان أحد الشخصيات الرئيسية في حزب "العمال" الحاكم، وعضوا في المكتب السياسي واللجنة المركزية.

وأشارت مصادر إعلامية مطلعة إلى أن الراحل ساعد الرئيس السابق لكوريا كيم جونغ إيل، على تعزيز السيطرة على القوات المسلحة، كما شغل منصب الحارس الشخصي لكيم إيل سونغ، مؤسس الجمهورية.

وأثر "هو" في تعليم الزعيم الحالي لكوريا الشمالية كيم جونغ أون.



المصدر: "يونهاب" + وكالات