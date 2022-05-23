بينس يلمح إلى استعداده لخوض السباق الرئاسي ضد ترامب

ألمح مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد ترامب، في تحول حاسم للعلاقة المتوترة بينهما.

واستبعد بينس عدم الترشح، حتى لو دخل ترامب السباق الرئاسي، قائلا: "سنذهب إلى حيث يتم مناداتنا"، مشيرا إلى أنه وزوجته سيتعاملان مع الموضوع عبر "الصلاة. هذه هي الطريقة التي تعاملنا بها أنا وكارين مع هذه الأشياء".

وعلق تايلور بودويتش، المتحدث باسم ترامب على تصريح بينس، معتبرا أن الأخير "يائس ويحاول استرجاع أهميته المفقودة"، مضيفا: "لا يوجد ما يمنع الرئيس ترامب من إنقاذ أمريكا في عام 2022 وما بعده".

المصدر: "أكسيوس"