السفير الروسي: الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لسحب مخزون الحبوب من أوكرانيا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بأن التكتل يبذل قصارى جهده لسحب مخزون الحبوب من العام الماضي من أوكرانيا، دون الاكتراث بمصير الأوكرانيين أنفسهم.

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وقال تشيجوف في حديث لقناة "روسيا-24" اليوم الاثنين: "يتخذ الاتحاد الأوروبي الآن كل الإجراءات لسحب مخزون الحبوب في العام الماضي من أراضي أوكرانيا، ويبدو أنه لا يفكر حقا في ما سيأكله سكان هذا البلد أنفسهم في الموسم المقبل وما سيتمكنون من زرعه".

واعتبر تشيجوف أن ذلك يعكس "النهج الأناني الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي والغرب الجماعي ككل".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تعرقل تصدير الحبوب من أوكرانيا سواء برا أو بحرا، وأن مصدر خطر المجاعة المحدق بالعالم ليس روسيا وإنما العقوبات المفروضة عليها ومن يقف وراءها.

المصدر: RT