إندونيسيا تستدعي السفير البريطاني لديها على خلفية رفع علم مثليي الجنس داخل السفارة (صورة)

استدعت إندونيسيا، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لديها، بسبب رفع علم مثليي الجنس (علم قوس قزح)، في السفارة، حيث دعت جاكرتا المبعوثين الأجانب إلى احترام الحساسيات المحلية.

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ونشرت السفارة البريطانية الأسبوع الماضي صورة على إنستغرام لعلم قوس قزح في مبانيها للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا، كانت مصحوبة برسالة دعم لحقوق "مجتمع الميم".

وتلا ذلك رد فعل عنيف بين الإندونيسيين المحافظين عبر الإنترنت ردا على المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعت وزارة خارجية جاكرتا السفير البريطاني، أوين جنكينز، للتوضيح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، توكو فايزاسياه، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا العمل مع نشر الصورة عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي للسفارة البريطانية، غير مراع للمشاعر على الإطلاق".

وتابع: "الوزارة تود تذكير المبعوثين الاجانب باحترام حساسية القيم الثقافية والدينية"، في حين لم ترد السفارة على الفور على طلب وكالة "فرانس برس" للتعليق.

واعتبر رئيس مجلس العلماء الإندونيسي أن "البعثة الدبلوماسية كانت غير محترمة لدعمها العلني لحقوق مجتمع الميم (مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا)".

وبحسب "فرانس برس"، فإن المثلية الجنسية تعد قانونية في إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، باستثناء مقاطعة واحدة، فيما تم القبض على بعض الإندونيسيين المثليين بموجب قانون مكافحة المواد الإباحية.

المصدر: "فرانس برس"