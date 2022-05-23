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بيسكوف: أمن الاتحاد الأوروبي لن يتعزز من خلال إنشاء القوات المسلحة الأوروبية

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بيسكوف: أمن الاتحاد الأوروبي لن يتعزز من خلال إنشاء القوات المسلحة الأوروبية
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن تجسيد فكرة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة القوات المسلحة الأوروبية حتما لن يساهم بتعزيز الأمن في القارة.

وأضاف ممثل الكرملين: "نحن نعلم أن السيد بوريل ليس من المدافعين عن الأساليب الدبلوماسية لحل المشكلات. وعلى الرغم من المنصب الذي يشغله، فهو يظهر بشكل علني ودائم ولعه بأساليب القوة". وذكر بيسكوف، بكلمات بوريل، التي شدد فيها على أنه يجب حل مشكلة أوكرانيا في ساحة المعركة.

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وفي حديثه عن تصريح بوريل حول الحاجة إلى القوات المسلحة الأوروبية، أشار بيسكوف إلى أن "هنا بالذات فكرة عسكرة الاتحاد الأوروبي، وفكرة ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وغيرها".

وقال ممثل الكرملين: "كل هذا لن يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".

المصدر: تاس

 

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