غانتس: واشنطن تقف بحزم ضد مطلب إيران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

صرح وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن الولايات المتحدة تعارض مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، مضيفا أن "واشنطن لا تزال تأمل في إبرام صفقة مع إيران".

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ونقل موقع "تايم أوف إسرائيل" عن غانتس، أمس الأحد: "أعتقد أنهم محقون في أن يكونوا في هذا الموقف.. أعتقد أنهم سيظلون سعداء برؤية اتفاق، لكنهم حاسمون بشأن الحرس الثوري للغاية".

وأضاف غانتس، أن "إيران قضية عالمية وإقليمية، وتتحدى الولايات المتحدة، وأن برنامجها النووي لا يزال يمضي قدما"، مؤكدا أنهم "قد واصلوا عمليات التخصيب والبحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخزينها، بل إنهم قريبون من تركيبها في أماكن أكثر حماية". ودقق: "هذا شيء لا يستطيع العالم تحمله".

وتابع غانتس بالقول، "لا أعرف ما إذا كان سيكون هناك اتفاق نووي أم لا، ولكن إذا كان هناك اتفاق، آمل أن يغلقوا الثغرات الموجودة في الاتفاقية نفسها".

المصدر: i24news