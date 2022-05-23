الهند تسلم سريلانكا مساعدات بقيمة 16 مليون دولار

أرسلت السلطات الهندية، الدفعة الأولى من حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 16 مليون دولار، إلى سريلانكا، وذلك بهدف مساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية.

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وأوضحت السفارة الهندية في سريلانكا، أنها ستوزع المساعدات، التي تسلمها وزير الخارجية السريلانكى غامينى بيريس، على الأسر الضعيفة في عدة مناطق بالبلاد.

وتشمل المساعدات بضائع تبلغ قيمتها 5.6 مليون دولار، ومن بينها أرز وحليب وعقاقير.

في سياق منفصل، قدمت الهند 3.5 مليار دولار لسريلانكا على شكل قروض لشراء الغذاء والدواء والوقود.

وتسببت الأزمة الاقتصادية السريلانكية في حدوث اضطرابات سياسية مع تنظيم اعتصام أمام مكتب الرئيس قبل أربعين يوما للمطالبة باستقالته.

وأوقفت سداد حوالي سبعة مليارات دولار من القروض الخارجية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يفترض سدادها بحلول عام 2026.

المصدر: أ ب