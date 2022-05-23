شاعر معروف في كازاخستان يعلن عن تأسيس حزب جديد

أعلن أولغاس سليمينوف، الشاعر الشهير والشخصية الاجتماعية المعروفة في كازاخستان، عن إنشاء حزب جديد في البلاد.

اسم الحزب الجديد، "مؤتمر الشعب الكازاخستاني". في عام 1991 تم تشكيل حزب بهذا الاسم، لكنه اختفى من الساحة السياسية بعد عدة سنوات من تأسيسه.

ويشار إلى أن سليمينوف كان في التسعينيات من القرن الماضي، زعيما لحركة "نيفادا-سيميبالاتينسك" المناهضة للأسلحة النووية.

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وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أعرب سليمينوف عن إدراكه لضرورة إنشاء حزب في كازاخستان يحافظ على أفضل التقاليد التي وضعها الحزب الشيوعي.

وقال الشاعر المعروف حينذاك: "لا داعي للتخلي عن الماضي برمته - علينا التخلي عن الماضي الذي عفا عليه الزمن".

المصدر: سبوتنيك