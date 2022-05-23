بعد قرار المحكمة بالقدس.. مستوطنون يقتحمون الأقصى (فيديوهات)

اقتحم عدد من المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في رحابه، بعد قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لهم بترديد الصلوات والاستلقاء على الأرض فيه.

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وأفادت وكالة "شهاب" للأنباء نقلا عن صحيفة "يديعوت"، بأن "شرطة الاحتلال اعتقلت مستوطنا أدى طقوسا وردد نصوصا تلمودية وانبطح أرضا في ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وطردت العديد من المستوطنين الذين جاءوا للمكان بشالات الصلاة اليهودية.

وفي هذا الصدد، قال عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير: "هذا الصباح أشعر بقلق شديد على مصير الديمقراطية..لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت أمس بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص تلمودية هناك ليس جريمة".

ومساء أمس الأحد، قالت القناة "12" العبرية إن المحكمة الإسرائيلية بالقدس قررت السماح للمستوطنين بترديد الصلوات والاستلقاء على الأرض أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وألغت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة القيود المفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.

وقبلت المحكمة استئنافا تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد المستوطنين، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء الصلاة في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوس كو - Status quo) في القدس المتعارف عليه منذ العام 1852.

و"حوننو" هي منظمة تدافع عن المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات عنصرية وإرهابية ضد الفلسطينيين.

وتنص تفاهمات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بوساطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري في العام 2015، على أنه بموجب "الوضع القائم" في القدس، يسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الأقصى، فيما يمكن لغير المسلمين زيارة المكان دون الصلاة فيه (اقتحامه).

المصدر: وسائل إعلام عبرية + وكالة "شهاب" للأنباء