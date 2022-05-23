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إعلام إيراني يكشف تفاصيل محاكمة المتهم بقتل اثنين من رجال الدين في العتبة الرضوية

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إعلام إيراني يكشف تفاصيل محاكمة المتهم بقتل اثنين من رجال الدين في العتبة الرضوية
AP
العلم الإيراني
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كشف الإعلام الإيراني عن تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم في قتل اثنين من رجال الدين وجرح ثالث بالعتبة الرضوية الشريفة في مشهد، في أبريل الماضي.

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وعقدت محكمة "الثورة الإسلامية" في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، أمس الأحد، أولى جلساتها بخصوص هذه القضية، بعد أن تم رفع دعوى قضائية في هذا الملف.

ونقلت قناة "العالم" عن المدعي العام في الجلسة قوله: "إن المتهم هو عبد اللطيف مرادي الملقب بعبد اللطيف السلفي، نجل محمد طاهر، وهو مواطن أفغاني، تأثر بشدة بالفكر التكفيري"، في حين أوضح محامي المتهم قائلا: "إن موكلي يقبل ويعترف باتهامه، لكنه نادم على فعلته".
هذا واعترف المتهم قائلا: "عملي كان ضد الإسلام، وضد سيرة الصحابة، والذين هاجمتهم كانوا أبرياء.. أعترف أن عملي كان إرهابيا.. كان لدي أساتذة في إحدى دول الجوار وتأثرت بتعاليمهم..أعترف أنني كنت مخطئا.. خلال حياتي في إيران، عاملني الناس بشكل جيد للغاية"، وفق القناة.

وأشار رئيس المحكمة بعد انتهاء مرافعة المتهم وأثناء إعلانه انتهاء الجلسة، إلى أنه "سيعلن قرار المحكمة في الوقت المناسب".

يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، تعرض ثلاثة من طلاب العلوم الدينية في العتبة الرضوية الشريفة بمدينة مشهد، إلى الاعتداء من قبل شخص بسكين، حيث تم القبض على الجاني على الفور، إذ أنه في نفس اليوم توفي أحد المعتدى عليهم، بينما توفي الثاني بعد عدة أيام من رقوده في المستشفى.

المصدر: "العالم"

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